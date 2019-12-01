Paola Delgadillo agradece solidaridad de Morelia en carrera ‘Pinktate de Rosa’ contra cáncer de mama

Morelia, Michoacán; 20 de octubre de 2025.– Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, agradeció a todas las personas que participaron en la Segunda Carrera Atlética “Pinktate de Rosa”, una actividad con causa que reunió a familias, instituciones y empresas en apoyo a mujeres que enfrentan o han superado el cáncer de mama.

La entusiasta participación ciudadana permitirá al DIF Morelia destinar los recursos recaudados a la entrega de prótesis mamarias externas y mangas para linfedema, apoyos que representan una oportunidad para mejorar la calidad de vida, la movilidad y la confianza de las mujeres beneficiarias.

La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, subrayó que más allá del esfuerzo físico, la carrera representó un gesto colectivo de empatía y compromiso social. “La respuesta de las familias fue una muestra de la sensibilidad y solidaridad que distingue a las y los morelianos, y gracias a esa participación será posible brindar apoyo real a más mujeres que enfrentan el cáncer de mama”, destacó.

En el marco de la campaña “Prevenir es Vivir” y del mes de concientización sobre el cáncer de mama, el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y el DIF Morelia continúan fortaleciendo acciones de prevención, acompañamiento y atención integral para las mujeres morelianas.

Además de estos apoyos, el DIF Morelia mantiene activa la entrega gratuita de vales de mastografía para mujeres mayores de 40 años, con el propósito de fomentar la detección temprana y reducir los riesgos asociados a un diagnóstico tardío.

La recepción de solicitudes para acceder a los apoyos de prótesis y mangas concluirá este miércoles 22 de octubre, en las oficinas centrales del DIF Morelia ubicadas en Vicente Barroso de la Escayola # 135, colonia La Estrella, entre Avenida Solidaridad e Iretiticateme, y en el Centro Administrativo Morelia (CAM) en Eduardo Ruiz 526, en el Centro Histórico.

Con estas acciones, el DIF Morelia reafirma su compromiso con la salud y el bien de las mujeres del municipio, promoviendo una cultura de prevención y solidaridad que trasciende octubre y fortalece a toda la comunidad.