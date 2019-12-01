Paola Delgadillo acerca experiencias musicales inclusivas a niñas y niños con autismo

Paola Delgadillo acerca experiencias musicales inclusivas a niñas y niños con autismo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 17:26:42
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Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2026.- El DIF Morelia que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, impulsa la generación de experiencias inclusivas a través de la música en el Centro de Autismo Morelia, donde niñas y niños usuarios participaron en actividades diseñadas para fortalecer su desarrollo emocional y social, en el marco del “Primavera Fest”.

Durante esta semana, el Centro de Autismo abrió sus puertas a recitales interpretados por niñas, niños y adolescentes del ensamble Kantari, del programa de Coros y Orquestas Infantiles de la Secretaría de Cultura de Morelia. 

Lo anterior permitió a las y los usuarios interactuar con expresiones artísticas en un entorno adaptado a sus necesidades, favoreciendo su participación en actividades culturales en condiciones accesibles.

La música, además de ser una herramienta de expresión, contribuye al desarrollo de habilidades como la atención, la comunicación y la interacción social, aspectos clave en el acompañamiento de niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista.

Asimismo, estas actividades generan espacios de convivencia familiar y comunitaria, fortaleciendo la inclusión desde la experiencia directa y cotidiana.

Para el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el acceso equitativo a la cultura y el fortalecimiento de espacios incluyentes son una prioridad para garantizar la participación de todas las personas.

“La inclusión también se construye acercando experiencias que permitan a cada niña y niño desarrollarse en un entorno respetuoso, donde puedan expresarse, convivir y descubrir nuevas formas de comunicarse”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Como parte de este programa, este viernes 27 de marzo se realizará la última presentación, de 17:00 a 19:00 horas, en el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Michoacán, por lo que se invita a las familias a asistir y formar parte de esta experiencia artística.

Con estas acciones, el DIF Morelia reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que favorecen la inclusión y amplían el acceso a experiencias culturales para todas las personas.

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