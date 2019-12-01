Panindícuaro cuenta ya con una Casa de Apoyo y Refugio para Mujeres, Niñas, Niños y Adultos Mayores: Xóchitl Ruiz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 19:12:18

Panindícuaro, Michoacán, a 18 de agosto del 2025.- Con la finalidad de ofrecer protección, atención integral y acompañamiento a los sectores más vulnerables, se inauguró en Panindícuaro la Casa de Apoyo y Refugio para Mujeres, Niñas, Niños y Personas Adultas Mayores, celebró la diputada local Xóchitl Ruiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura.

La legisladora destacó que este importante proyecto fue posible gracias al trabajo en equipo con el senador Raúl Morón Orozco, el presidente municipal Manuel López Meléndez, la presidenta del DIF municipal, Diana Villegas, así como con el respaldo de la sociedad organizada.

“Cuando trabajamos en unidad, suceden cosas importantes. Me honra ser parte de este gran esfuerzo colectivo que busca garantizar espacios seguros y dignos para quienes más lo necesitan”, expresó Xóchitl Ruiz.

Durante la inauguración, el presidente municipal Manuel López Meléndez afirmó que la puesta en marcha de esta casa representa un compromiso firme con el bienestar social de Panindícuaro. "Celebramos la inauguración de la Casa de Protección a la Mujer, al Infante y al Adulto Mayor. Este espacio es resultado de gestiones firmes y de una visión sensible que prioriza la atención a los sectores más vulnerables”, subrayó.

La Casa de Apoyo y Refugio brindará orientación, acompañamiento psicológico, asesoría legal y un entorno seguro, fortaleciendo con ello la construcción de una sociedad más justa, solidaria y humana.

Finalmente, la diputada Xóchitl Ruiz refrendó su compromiso de seguir gestionando y respaldando acciones que impulsen el desarrollo social, ya que el bienestar de las familias michoacanas es una prioridad; "continuaremos trabajando en unidad para avanzar hacia un mejor futuro para todas y todos como son nuestras niñas y niños, mujeres y adultos mayores”.