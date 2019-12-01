Morelia, Michoacán, 28 de noviembre del 2026.- El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que existen todas las condiciones para construir una alianza electoral con el PRI en Michoacán y Morelia, aunque aclaró que el acuerdo no se replicará de manera uniforme en todo el país.

“Estamos en la construcción a nivel nacional de todo lo que va a poder tener alianza. Desde ahorita se los digo: va a haber lugares en donde sí va a haber alianza con el PRI, incluso con otros partidos locales, y también va a haber lugares en donde no haya alianza. No es una decisión que vaya a ser a rajatabla, igualita en todos lados”, señaló.

Durante su visita a la capital michoacana, donde encabezó el nombramiento de David Cortés como coordinador en Morelia de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Romero dijo que en Michoacán y en la capital michoacana ve disposición para avanzar en las negociaciones con el tricolor.

Sobre la alcaldía de Morelia, sostuvo que los resultados electorales respaldan al PAN para buscar retenerla.

“Donde los números nos respaldan, donde todo se ha ido enfilando para que Morelia evidentemente lo siga reteniendo el PAN”, expresó. Añadió que en otros municipios donde gobierna el PRI, ese partido buscaría conservar sus posiciones.

Romero explicó que las negociaciones se llevan en dos vías, una mesa nacional para definir distritos federales, gubernaturas y municipios estratégicos, y otra con las dirigencias locales para abordar los distritos locales y el resto de los municipios.

“Vamos a buscar el equilibrio en todos los casos. No todas las decisiones van a dejar enteramente satisfechos a todos; en algunos no a ellos, en algunos no a nosotros. Pero de lo que se trata es de hacer bola”, concluyó.