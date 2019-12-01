PAN Querétaro firme en su rechazo a la despenalización del aborto: Juliana Hernández

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:32:51

Querétaro, Querétaro, 5 de marzo del 2026.- La diputada local en el estado de Querétaro, Juliana Hernández Quintanar, reiteró que la fracción parlamentaria de Acción Nacional se mantiene firme en su rechazo a la despenalización del aborto, subrayando que su compromiso es con la defensa de la vida desde la concepción y con la protección de los derechos de las mujeres.

“Como mujer he trabajado y luchado por los derechos progresivos de las mujeres, pero creemos que la despenalización del aborto no necesariamente es el camino”.

Llamó a un diálogo abierto y tolerante entre colectivos, asociaciones y representantes políticos, con el objetivo de encontrar alternativas que fortalezcan la dignidad de las mujeres sin generar divisiones.

Aclaró que en Querétaro no hay mujeres encarceladas por aborto y que, según datos del Secretariado Ejecutivo, los casos registrados en el país corresponden a situaciones en las que terceros provocaron la muerte del producto en gestación.

Señaló que Acción Nacional seguirá impulsando políticas que apoyen a las mujeres en su maternidad, educación y desarrollo, sin criminalizarlas.

Reafirmó su postura en defensa de la vida desde el momento de la fecundación, señalando que se trata de un tema biológico y no religioso.

“Creemos que en el instante en que se da la fecundación inicia una nueva vida, con un ADN propio y características genéticas únicas. Esa vida debe ser protegida y respetada al igual que cualquier persona”.

Expresó que la meta es construir una sociedad en la que ser madre no represente un problema ni una circunstancia de temor, sino un derecho acompañado de alternativas y apoyos.

Destacó que la ciencia ha avanzado al grado de poder identificar rasgos físicos y predisposiciones genéticas desde etapas tempranas de la gestación, lo que refuerza la visión de que se trata de una vida independiente.