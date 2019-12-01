PAN Querétaro firme en su rechazo a la despenalización del aborto: Juliana Hernández

PAN Querétaro firme en su rechazo a la despenalización del aborto: Juliana Hernández
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:32:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 5 de marzo del 2026.- La diputada local en el estado de Querétaro, Juliana Hernández Quintanar, reiteró que la fracción parlamentaria de Acción Nacional se mantiene firme en su rechazo a la despenalización del aborto, subrayando que su compromiso es con la defensa de la vida desde la concepción y con la protección de los derechos de las mujeres.

“Como mujer he trabajado y luchado por los derechos progresivos de las mujeres, pero creemos que la despenalización del aborto no necesariamente es el camino”.

Llamó a un diálogo abierto y tolerante entre colectivos, asociaciones y representantes políticos, con el objetivo de encontrar alternativas que fortalezcan la dignidad de las mujeres sin generar divisiones.
Aclaró que en Querétaro no hay mujeres encarceladas por aborto y que, según datos del Secretariado Ejecutivo, los casos registrados en el país corresponden a situaciones en las que terceros provocaron la muerte del producto en gestación.

Señaló que Acción Nacional seguirá impulsando políticas que apoyen a las mujeres en su maternidad, educación y desarrollo, sin criminalizarlas.

Reafirmó su postura en defensa de la vida desde el momento de la fecundación, señalando que se trata de un tema biológico y no religioso.

“Creemos que en el instante en que se da la fecundación inicia una nueva vida, con un ADN propio y características genéticas únicas. Esa vida debe ser protegida y respetada al igual que cualquier persona”.

Expresó que la meta es construir una sociedad en la que ser madre no represente un problema ni una circunstancia de temor, sino un derecho acompañado de alternativas y apoyos.

Destacó que la ciencia ha avanzado al grado de poder identificar rasgos físicos y predisposiciones genéticas desde etapas tempranas de la gestación, lo que refuerza la visión de que se trata de una vida independiente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpe al crimen en autopista de Michoacán: cae sujeto que ocultó más de 80 kilos de estupefaciente en costales de cemento
PROFECO logra entrega de vehículos tras conciliación con agencia en Coahuila
Fallece bebé de 4 meses en guardería de Azcapotzalco, CDMX
Explosivos en puente de Vallarta: localizan ocho cargas que buscaban destruir paso sobre el río Mascota tras abatimiento del "Mencho"
Más información de la categoria
Golpe al crimen en autopista de Michoacán: cae sujeto que ocultó más de 80 kilos de estupefaciente en costales de cemento
Se va a quedar queriendo: Saúl Monreal está fuera de la carrera morenista por Zacatecas 2027
PRI presiona por alianza opositora: “Alito” pide a PAN y MC unirse contra Morena
Violencia tras caída de “El Mencho” deja 881 vehículos dañados o robados
Comentarios