PAN organiza jornada por el 8M en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 8 de marzo de 2025.- Iris Alafita, secretaria general del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, encabezó la jornada organizada por ese instituto político en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La jornada incluyó a la diputada federal Noemí Luna, la cual llevó el conversatorio “Cómo prevenir la violencia política hacia las mujeres en razón de género”, un espacio donde la legisladora expresó que si bien hay avances hacia la igualdad "seguimos enfrentando estereotipos impuestos por la sociedad que en muchas ocasiones derivan en violencia política sólo por el hecho de ser mujeres; no nos vamos a callar, estamos aquí porque las y los panistas tenemos un compromiso y seguiremos luchando por erradicar esa violencia”.

Asimismo, Noemí Luna hizo un recuento del transitar de la mujer en la política y las dificultades que ha atravesado, pues si bien en la década de los años 50 se reconoció el derecho del voto femenino, las imposiciones sociales continúan, "¿y qué haces con tus hijos, ¿quién te los cuida?; a los hombres nunca les preguntan eso; además, a las mujeres se nos sigue perdonando la mitad y exigiendo lo doble; si un hombre se equivoca en una decisión, no pasa nada; si una mujer se equivoca, lo atribuyen a que es mujer".

Recalcó que pese a que el 1 de octubre todas las mujeres fueron testigo de la llegada de la primera presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pareciera que el techo de cristal se rompió.



"La realidad es que no llegamos todas", dijo para luego señalar que vivimos en un país donde al día matan a 10 mujeres por el merl hecho de ser mujeres; a propósito de esto, acusó que faltan recursos para programas y políticas públicas para espacios como refugios o estancias infantiles, "no llegamos todas".

"Se ha vuelto una moda que hablemos de la violencia política a razón de género en la política; pero se nos olvida que si la paridad se instaló es para que las mujeres llegáramos a impregnar ese sentido de mujer a la hora de gobernar, y para dignificar la vida de otras mujeres. Si nosotras tenemos la oportunidad de ser senadoras, diputadas, alcaldesas, secretarias, tratemos de dignificar la vida de la mujer; ese es el verdadero humanismo".

Reiteró que "no es una competencia, no llegamos las mujeres para quitar a los hombres, llegamos para contribuir juntos, esa es la enorme diferencia y es el reto que tenemos las mujeres panistas", dijo al recordar que, si bien se ha evolucionado y avanzado, aún existen retos.

Guadalupe Pérez Montes, titular de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, invitó a todas las mujeres a perder el miedo y a darse cuenta de que son capaces de enfrentar cualquier obstáculo porque unidas son más fuertes.

“Cuando las mujeres avanzan, avanza toda una sociedad; somos muchas, somos fuertes; todos los días demostramos de qué estamos hechas, cada una de nuestra trinchera, y desde Promoción Política de la Mujer tengan la confianza que seguiremos trabajando todos los días para que más mujeres lleguen a ocupar cargos de decisión”.