PAN no teme a la revocación de mandato, pero exige un proceso libre de trampas y clientelismo: Germán Martínez 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 16:25:38

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre del 2025.- El diputado del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, afirmó que su partido no le teme al ejercicio de la revocación de mandato, asegurando que el albiazul está listo para este proceso democrático.

Hizo un llamado para que dicho mecanismo no se convierta en un "contentillo" o un ejercicio tramposo.

El legislador insistió en que el partido quiere un voto libre, "sin la presión del narco, sin la presión de los programas sociales".

"No vamos a andar a las contentillas, en Acción Nacional creemos en la democracia desde hace 50 años, que estamos luchando por un voto auténtico, libre, porque se cuente bien, porque no se embaracen urnas, porque no se usen los programas de manera clientelar; eso nos han oído decir toda la vida", apuntó el legislador federal.

Dijo esperar que la revocación de mandato no sea una pugna interna de Morena "para ponerle un pie a la presidenta de la República".

Cuestionado sobre a qué funcionarios se les debería aplicar la revocación del mandato, Martínez Cázares apuntó "que algunos se merecen la cárcel".