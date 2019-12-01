PAN Morelia se suma al llamado del Episcopado Mexicano para recuperar la paz en México y Michoacán

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2025.- El Partido Acción Nacional, desde su Comité Directivo Municipal en Morelia, se suma con firmeza y convicción al llamado que hace la Conferencia del Episcopado Mexicano para construir una nación sustentada en el diálogo, la empatía, la paz y el profundo amor a México.

Desde el PAN hemos observado con preocupación, y señalado con responsabilidad, las graves circunstancias en las que hoy se vive en nuestro estado y en todo el país. La corrupción, la violencia creciente, las amenazas, los secuestros, los asesinatos y la extorsión han alcanzado niveles alarmantes.

Estos hechos ya no distinguen edades ni condiciones, lastiman a niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres por igual, fracturando comunidades enteras y debilitando el tejido social.

A ello se suma la división sembrada desde el discurso oficialista, que promueve la confrontación entre mexicanos por sus ideas, creencias, formas de vida y expresiones. Un país construido desde la polarización solo genera más odio, más violencia y menos soluciones. Es indispensable detener esta narrativa y avanzar hacia una política guiada por la empatía, el respeto y la reconciliación.

La violencia no puede seguir siendo la forma de comunicar ni gobernar. Si queremos cambios reales, debemos iniciar por fortalecer el núcleo más importante de nuestra sociedad: la familia. Para ello es necesario ampliar programas, recursos y políticas públicas que permitan el desarrollo integral y pacífico de nuestras niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres.

También es urgente brindar acompañamiento real y sensible a las víctimas de desplazamiento forzado, así como reforzar valores y compromisos que pongan a las familias al centro de cada plan, estrategia y decisión pública. Solo así podremos avanzar hacia la paz que Michoacán y México necesitan y merecen.

Esta exigencia, sin embargo, debe ir acompañada de un compromiso compartido de los institutos políticos, de los distintos niveles de gobierno, de los sectores sociales, de las iglesias, de las organizaciones, de las y los ciudadanos. Consideramos que la suma de esfuerzos, desde todas las áreas y con un mismo propósito, es la estrategia más efectiva para impulsar los cambios positivos que el país reclama.

Cada persona tiene una responsabilidad que asumir. Es momento de volver a una visión de ayuda mutua, de comunidad, de solidaridad y de reconstrucción.

En Acción Nacional sabemos lo que verdaderamente importa. Por ello, seguiremos luchando y defendiendo a nuestra patria, a la familia y a la libertad, siempre del lado de las causas que buscan unirnos, fortalecernos y devolver la paz a nuestras comunidades.