PAN Morelia se refuerza internamente y junto a las familias morelianas vamos a combatir al cártel de Morena en 2027: Benjamín Farfán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 09:26:41

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2025.- “Nuestra batalla comenzó al interior del PAN, pero ahora iremos afuera, donde las personas quieren vernos y escucharnos”, afirmó Benjamín Farfán, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Morelia, durante la instalación del nuevo CDM integrado por 22 panistas.

Farfán subrayó que hacia 2027 la competencia política será cultural, “entre quienes defienden la libertad y la dignidad humana y quienes pretenden someterlas al control de los programas sociales financiados por los propios ciudadanos”.

El dirigente advirtió que México vive un retroceso institucional con altos niveles de inseguridad y deterioro económico. “Más del 70% de los ciudadanos en todo el país se siente inseguro según el INEGI. No podemos permanecer ajenos a esa realidad”, sostuvo.

Anunció que el PAN Morelia emprenderá acciones de inserción social encabezadas por jóvenes y liderazgos ciudadanos. “Saldremos a las colonias y comunidades para acompañar a las personas en sus problemas cotidianos. Esa será nuestra mejor arma contra el autoritarismo".