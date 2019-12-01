PAN Morelia se refuerza internamente y junto a las familias morelianas vamos a combatir al cártel de Morena en 2027: Benjamín Farfán

PAN Morelia se refuerza internamente y junto a las familias morelianas vamos a combatir al cártel de Morena en 2027: Benjamín Farfán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 09:26:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2025.-Nuestra batalla comenzó al interior del PAN, pero ahora iremos afuera, donde las personas quieren vernos y escucharnos”, afirmó Benjamín Farfán, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Morelia, durante la instalación del nuevo CDM integrado por 22 panistas.

Farfán subrayó que hacia 2027 la competencia política será cultural, “entre quienes defienden la libertad y la dignidad humana y quienes pretenden someterlas al control de los programas sociales financiados por los propios ciudadanos”.

El dirigente advirtió que México vive un retroceso institucional con altos niveles de inseguridad y deterioro económico. “Más del 70% de los ciudadanos en todo el país se siente inseguro según el INEGI. No podemos permanecer ajenos a esa realidad”, sostuvo.

Anunció que el PAN Morelia emprenderá acciones de inserción social encabezadas por jóvenes y liderazgos ciudadanos. “Saldremos a las colonias y comunidades para acompañar a las personas en sus problemas cotidianos. Esa será nuestra mejor arma contra el autoritarismo".

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a 10 años de prisión a abusador sexual de una adolescente en Zitácuaro, Michoacán
Morelia, Michoacán: restituyen a menor en favor de su madre, víctima de violencia
Halla restos humanos en Venustiano Carranza, Michoacán
Michoacán: Por falla mecánica se incendia tráiler en la de Occidente a la altura de Copándaro
Más información de la categoria
Volverán a declarar policías del primer círculo de Carlos Manzo: García Harfuch
Claudia Sheinbaum vuelve a la carga contra Calderón y Peña Nieto; asegura su estrategia de seguridad sí funciona
Adolescente de 16 años, uno de los ultimados en Uruapan, Michoacán 
Homicidios han disminuido 37% en el último año: Gobierno de México
Comentarios