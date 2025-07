PAN Michoacán rechaza diálogo con grupos criminales

Morelia, Michoacán, a 1 de julio del 2025.- Para el Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, el diálogo con grupos criminales, es un tema que no está a discusión, señaló Carlos Quintana Martínez, líder estatal del albiazul.

Cuestionado sobre la propuesta del arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, que en la construcción de la paz y reconciliación se podría considerar a grupos de la delincuencia, estrategias que han implementado en Colombia, el panista dijo que es inviable.

"Debo de ser muy claro, con la delincuencia no se dialoga, no se puede dialogar y no estamos a favor del diálogo, se tienen que hacer todas las acciones que sean necesarias para lograr tener paz en Michoacán y en México, pero el diálogo no", comentó el ex legislador federal.

El representante del albiazul, apuntó que se tiene que hacer frente a la inseguridad con atención en diversos rubros como educación, y no negar la situación por la que atraviesa el país.

"Lo que sí sé es que el gobierno federal no le ha dado amor a Michoacán y no se ve inversión, ni en salud, ni en cultura, ni en deporte, ni en educación, ni vemos un fortalecimiento de nuestros cuerpos policiales y mientras no suceda todo esto, pues va a ser muy complicado que logren resolver el tema de inseguridad", indicó el panista.