PAN Michoacán, listo para su Asamblea Estatal: Carlos Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 18:11:21
 Morelia, Michoacán, a 18 de octubre de 2025.- Acción Nacional está listo para realizar este domingo 19 de octubre su Asamblea Estatal, en la que el panismo elegirá a mujeres y hombres que integrarán el Consejo Estatal del PAN por el periodo 2025-2028.

Así lo aseguró Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Michoacán, quien reiteró que esta elección es una muestra más de los procesos democráticos de Acción Nacional.

“El panismo de Michoacán está listo para participar en este proceso democrático, en el que se elegirán a 50 mujeres y 50 hombres que formarán parte del Consejo Estatal, el más importante órgano interno donde se tomarán las decisiones rumbo a los futuros retos electorales”, mencionó Quintana Martínez.

El Jefe Estatal de Acción Nacional mencionó que tienen derecho a voto un total de 1,119 militantes, que previamente fueron sorteados y registrados en Asambleas Municipales como Delegados Numerarios y que representan al panismo de los 88 municipios donde existen Comités Directivos Municipales o Delegaciones.

“Las mujeres y hombres que resulten electos se sumarán a consejeros ex-oficio, entre los que se encuentran panistas con 20 años como consejeros, ex Presidentes (electos) del Comité Estatal, coordinadores de Diputados Locales y de Presidentes Municipales, así como cinco Alcaldes panistas y cinco Presidentes de Comités Municipales que, en la última elección constitucional, hayan obtenido el mayor porcentaje de votación en Michoacán”, precisó.

Cabe mencionar que la votación será a través de urnas electrónicas, cuyo sistema será operado por el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua.

