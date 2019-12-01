PAN Michoacán instala Consejo Estatal 2025-2028

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 21:47:02

Morelia, Michoacán, a 13 de diciembre el 2025.- El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), instaló el Consejo Estatal que estará vigente por el periodo 2025-2028.

Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente el CDE de Acción Nacional, encabezó la primera sesión del Consejo Estatal, en la que las y los nuevos consejeros refrendaron su compromiso y unidad para pintar de azul a Michoacán en el 2027.

“La integración de este Consejo Estatal es la clara muestra de la unidad de las y los militantes, quienes eligieron a este grupo de mujeres y hombres panistas para tomar las mejores decisiones rumbo al 2027”, señaló.

Quintana Martínez también entregó reconocimientos a Consejeras y Consejeros que se han convertido en vitalicios, es decir, quienes han formado parte del Consejo Estatal por 20 años.

“Las Consejeras y Consejeros que hoy se convierten en vitalicios, nos demuestran que Acción Nacional es un partido con una doctrina e ideología vigente, capaz de salvar a Michoacán y a México de los malos gobiernos del Cártel de Morena”, precisó Quintana Martínez.