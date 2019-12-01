PAN Michoacán inicia en febrero recorridos para perfilar candidatos a 2027; Quintana confía en competir en todos los municipios

PAN Michoacán inicia en febrero recorridos para perfilar candidatos a 2027; Quintana confía en competir en todos los municipios
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 15:18:21
Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- A partir del mes de febrero, el Partido Acción Nacional (PAN) iniciará recorridos por todo el estado de Michoacán, rumbo a la definición de los perfiles que encabezarán las candidaturas para el proceso electoral de 2027.

Carlos Quintana Martínez, dirigente estatal del albiazul, apuntó que el objetivo es escuchar a los comités directivos municipales para conocer a los prospectos a puestos de elección.

"Yo espero que en junio tengamos un primer saque de quienes podrían ir, pero esto va cambiando constantemente", indicó el exdiputado local.

Expresó su confianza en que el partido contará con posibles aspirantes en todos los municipios, revirtiendo la situación del proceso electoral anterior, donde, recordó, no contaron con candidatos en cinco municipios, entre ellos Maravatío, Coalcomán y Aporo.

"Tenemos 84 comités... En todos vamos a tener candidatas y candidatos. Estamos listos. Tenga la seguridad de que si vamos solos con una gran alianza ciudadana, en todas y en todos vamos a tener candidatos", afirmó el líder estatal.

