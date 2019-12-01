PAN Michoacán, con ruta definida rumbo al 2027: Carlos Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 20:07:13

Morelia, Michoacán, a 20 de enero del 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) cuenta con una ruta bien definida rumbo al proceso electoral del 2027, en el que Michoacán se pintará de azul.

Así lo aseguró Carlos Quintana Martínez, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, quien advirtió que Acción Nacional cuenta con mujeres y hombres que dignamente representarán al partido en el 2027.

"Acción Nacional es un partido que cuenta con una ruta clara y definida rumbo al proceso electoral del 2027, en el que Michoacán se pintará de azul por primera vez en la historia", indicó Quintana Martínez.

El Jefe Estatal del PAN explicó que Acción Nacional ya realiza trabajos territoriales en todas las regiones de Michoacán, por lo que será en junio próximo cuando se defina la posible política de alianzas.

"El PAN no cede a chantajes ni a urgencias de otros partidos políticos. Acción Nacional cuenta con un trabajo permanente en territorio y será hasta junio cuando se defina la política de posibles alianzas con otros institutos políticos", precisó Quintana Martínez.