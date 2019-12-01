PAN Michoacán, comprometido con la capacitación de las mujeres: Carlos Quintana

PAN Michoacán, comprometido con la capacitación de las mujeres: Carlos Quintana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 19:55:58
Morelia, Michoacán, a 21 de febrero del 2026.- Acción Nacional es un partido que cumple con su compromiso, irrenunciable, de impulsar la capacitación de las mujeres, para impulsar su participación activa en la vida política de Michoacán y el país, afirmó Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.

Quintana Martínez encabezó  el taller "Introducción a la Política con Perspectiva de Género", en el que participaron mujeres integrantes de diversos sectores sociales de todas las regiones de Michoacán, así como militantes y simpatizantes de Acción Nacional.

"Acción Nacional es el único partido que impulsa la capacitación permanente de las mujeres, para fomentar su participación activa en la vida política de los municipios, de Michoacán y el país", precisó Quintana Martínez.

En su intervención, Ruth Nohemí Espinoza Pérez, Secretaria de Promoción Política del Mujer (PPM) del CDE del PAN, explicó que Acción Nacional continuará en este 2026 impartiendo talleres, capacitaciones y ponencias en las diferentes regiones del estado, para lograr que las mujeres participen de forma activa en los retos electorales del 2027.

A su vez, Paulina Suárez del Real  González, ponente del taller, explicó que las mujeres que participaron en el taller han reforzado sus herramientas para continuar participando en los procesos políticos de sus municipios, así como del estado y de México.

