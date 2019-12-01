PAN Michoacán capacita a militancia en Comunicación Política y Narrativa Persuasiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 19:01:34

Morelia, Michoacán, a 15 de marzo del 2026.- El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), inició la “Capacitación en Comunicación Política y Narrativa Persuasiva”, dirigido a militantes de las diversas regiones del estado.

Esta estrategia se realiza de forma regional y es impartida por la Secretaría de Formación y Capacitación, así como por la Secretaría de Comunicación, encabezadas por Anabey García Velazco y Christián Gutiérrez Alonso.

La capacitación inició en el Comité Directivo Municipal de Hidalgo y en los subsecuentes fines de semana se realizará en Tancítaro, Los Reyes, Apatzingán y Tangancícuaro.

Anabey García destacó que la capacitación está dirigida a todas las mujeres y hombres que, a través de Acción Nacional, pretendan participar en el proceso electoral del 2027, ya sea como voceros, candidatos o como parte de las estructuras municipales.

“Estamos capacitando a todas y todos los militantes que tengan el interés de ser voceros o candidatos, o simplemente que tengan la inquietud de participar de forma activa en el reto electoral que enfrentará Michoacán en el 2027, año en el que Michoacán se va a pintar de azul”, mencionó.

Por su parte Christián Gutiérrez explicó que esta capacitación permite a los participantes obtener las herramientas necesarias para mejorar la comunicación entre el partido y la sociedad, conectando de forma positiva con las y los michoacanos.

“La capacitación se realiza de forma regional y tiene como objetivo el dotar de herramientas a las mujeres y hombres panistas que representarán al partido como candidatos, voceros o como parte de los comités Municipales”, señaló.

A su vez, Teresita de Jesús Herrera Maldonado, diputada local de Acción Nacional, mencionó que el PAN es un partido comprometido con la capacitación permanente a sus estructuras municipales.

“Esta capacitación nos permitirá a las y los militantes estar preparados para enfrentar el año electoral que representa el 2027, donde Acción Nacional irá con mujeres y hombres preparados para darle el rumbo adecuado que merece Michoacán”, indicó.