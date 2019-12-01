PAN inicia registro de aspirantes; definición de alianzas, hasta Junio-Julio del 2026

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 12:52:23

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- El próximo 21 de marzo, el Partido Acción Nacional dará el banderazo al registro de todos los aspirantes a puestos de elección popular por el albiazul para el 2027.

Al respecto, Carlos Quintana Martínez, líder estatal del PAN, señaló que en esta misma reunión se establecerán las reglas y los "candados" que deberán cumplir los aspirantes para poder registrarse.

Respecto a los tiempos internos, el líder estatal afirmó que el calendario del partido es claro y no prevé cambios en el mismo.

"Nuestra agenda está clara, junio del 26 son nuestros tiempos. Y si le echan ganitas en julio. Pero el tema de que si vamos o no vamos en alianzas, tendrá que esperar para poder tomar la mejor decisión", comentó el exlegislador federal.

Sobre el estado actual de los registros, Quintana explicó que el mecanismo se estableció desde el Comité Nacional del PAN.

"Ya te puedes registrar, no tenemos (cantidad o nombres) porque es una plataforma nacional; te registras automáticamente, ellos son los que están teniendo ese concentrado de la información... Y nos lo harán llegar en los próximos días, es decir, en [tu estado] tienes tantos registrados, candidatos a esto y de candidatos a este cargo y los diferentes cargos", detalló.

Finalmente, al ser cuestionado sobre los perfiles panistas que aspiran a la gubernatura, además del edil moreliano, Alfonso Martínez Alcázar, el dirigente prefirió no dar datos en específico, pero hizo un llamado a la cautela general.

"Todos han sido muy cuidadosos y tendremos que ser muy cuidadosos en los próximos meses", expresó en rueda de prensa Quintana Martínez.