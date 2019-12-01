Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 16:24:39

Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2026.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, afirmó que su partido realizará una revisión interna exhaustiva de los perfiles que contenderán por cargos de elección popular, con el objetivo de evitar candidaturas vinculadas con actividades delictivas.

También expresó desconfianza sobre la capacidad del Instituto Nacional Electoral (INE) para determinar quién es apto para competir.

Al ser cuestionado sobre los candados contra los llamados “narcocandidatos”, Romero dijo que Acción Nacional todavía analiza si utilizará el mecanismo previsto en la ley para que el INE revise las candidaturas. Sin embargo, señaló que no confía plenamente en el órgano electoral.

“Estamos pensando si vamos a ejercer el mecanismo nuevo en la ley, de que sea el INE el que determine si alguien es decente o no, para decirlo así. Nada más que ahorita a quien no consideramos muy decente es al INE, como para que ande diciendo quién lo es o quién no”, declaró.

En cambio, sostuvo que el PAN realiza una verificación propia de las personas que podrían abanderar al partido. “Nosotros internamente estamos haciendo una hiperverificación de quién es quién”, afirmó.

Durante sus declaraciones, el dirigente agregó: “Aquí cabe la gente honesta, trabajadora, valiente. Los que sean huachicoleros, narcos, violadores, ellos tienen su propio partido, tienen un formato especial de afiliación que es Morena; ellos que se vayan a formar allá”.

El líder panista también informó que, en el proceso para definir candidaturas en todo el país, se registraron más de 18 mil personas para los distintos cargos. Aclaró que todavía no hay un corte final y que, según lo reportado hasta ahora, participaron más ciudadanos sin militancia que integrantes del partido.