PAN Guanajuato prepara estrategia para recuperar la confianza ciudadana rumbo a 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 07:29:38

Celaya, Guanajuato, a 29 de septiembre 2026.- Con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía rumbo a las elecciones de 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato prepara una estrategia basada en mayor apertura hacia la sociedad, trabajo territorial y la identificación de candidatos competitivos, informó la presidenta estatal del partido, Juana de la Cruz Martínez Andrade.

La dirigente panista señaló que el partido se encuentra en una etapa de análisis y reflexión para reconocer tanto los aciertos como los errores cometidos, al tiempo que se prepara para fortalecer su presencia en los municipios y detectar nuevos liderazgos.

“¿Qué necesita el PAN para recuperar el 2027? Trabajo, una buena estrategia y un candidato que sea muy competitivo”, afirmó.

Martínez Andrade sostuvo que, con la apertura que impulsa actualmente el partido, la selección de perfiles no estará enfocada únicamente en quienes puedan ganar una contienda interna, sino en quienes también tengan capacidad de conectar con la sociedad.

“Tenemos que buscar al mejor candidato. No solamente que gane internamente en el PAN, sino que gane allá afuera con la sociedad”, enfatizó.

La presidenta estatal adelantó que el Comité Directivo Estatal comenzará a mover la ruta de los procesos internos a partir de noviembre y que, de acuerdo con el calendario tentativo, entre enero y febrero podrían comenzar a definirse precandidaturas y posteriormente desarrollarse las campañas internas.

Respecto a Celaya y el resto de los municipios, explicó que todavía está por definirse el mecanismo de selección, pues se analiza si se aplicará un esquema similar al utilizado en otros municipios o una combinación entre la participación de la militancia y la sociedad.

La dirigente también remarcó que quienes aspiren a representar al PAN deberán conducirse con congruencia y respetar los principios del partido.

“La gente tiene que tener mucha humildad y generosidad para trabajar por el partido”, señaló.

Finalmente, Martínez Andrade llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en Acción Nacional y aseguró que el partido buscará escuchar primero las demandas sociales para construir su estrategia rumbo a 2027.

“Queremos escuchar para que la sociedad nos ayude e ir a responder a la demanda que tiene la ciudadanía”, concluyó.