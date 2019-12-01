PAN espera reglas nacionales para definir filtros contra candidatos ligados al crimen organizado

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 16:12:44

Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2026.- El Comité Estatal del Partido Acción Nacional establecerá los mecanismos para revisar los perfiles de quienes busquen una candidatura y evitar que personas vinculadas con la delincuencia organizada se postulen; sin embargo, está a la espera de los criterios que enviará la dirigencia nacional.

Así lo informó el dirigente estatal del partido, Carlos Quintana Martínez, quien señaló que el PAN atenderá las reglas que emita el Comité Ejecutivo Nacional y, con base en ellas, determinará cómo aplicará los filtros en Michoacán. No detalló cuándo se recibirán esos lineamientos ni en qué consistirán las revisiones.

Quintana aseguró que el partido no permitirá presiones para definir a sus abanderados y que denunciará cualquier intento de intervención del crimen organizado. También llamó a las demás fuerzas políticas a reportar amenazas o presiones.

El dirigente indicó que el objetivo es postular candidatas y candidatos en todos los municipios. Añadió que, si reciben amenazas, presentarán las denuncias correspondientes, y, si no obtienen respuesta de las autoridades, acudirán a instancias internacionales.

Carlos Quintana sostuvo que las autoridades electorales, de justicia y de seguridad también deberán colaborar para impedir la postulación de aspirantes relacionados con grupos criminales.