PAN en Querétaro prioriza unidad interna rumbo a las elecciones de 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 18:47:32

Corregidora, Querétaro, 28 de marzo de 2026.- Dentro del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro existen diferencias históricas entre algunos de sus principales liderazgos, sin embargo, la prioridad rumbo a los próximos procesos electorales será mantener la unidad, reconoció Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora.

Cuestionado sobre las tensiones entre figuras como Francisco Domínguez y Ricardo Anaya, señaló que, aunque han tenido visiones distintas y posiciones complicadas, ambos son activos importantes para el partido. Recordó que en 2015 lograron superar sus diferencias y privilegiar la cohesión, lo que contribuyó al triunfo panista en ese año.

“En cualquier partido las hay, y particularmente en el PAN las ha habido desde hace mucho tiempo. Pero lo que se ha hecho en cada proceso electoral es privilegiar la unidad por encima de cualquier tema personal”.

Confió en que, bajo el liderazgo del gobernador Mauricio Kuri, se generarán espacios de discusión internos que permitan resolver discrepancias y fortalecer el ambiente de unidad. “Lavando la ropa sucia en casa vamos a lograr un gran ambiente de unidad”,

Destacó que la prioridad de los aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro es mantener la unidad interna de cara al proceso electoral de 2027.

Destacó que, aunque cada aspirante cuenta con su propio equipo y proyecto, el compromiso compartido es evitar rupturas y tensiones.

“Lo primero y lo prioritario, y lo que tenemos los cuatro en claro, es la unidad del partido; el el gobernador ha insistido en ese mismo mensaje”.

Aseguró que el PAN se encuentra cohesionado y con capacidad de mostrar distintas expresiones internas sin perder de vista el objetivo: conservar el gobierno estatal, los municipios y fortalecer su presencia en el Congreso.

Respecto a la apertura hacia ciudadanos que no necesariamente se identifican con el panismo, Guerrero enfatizó que el partido mantiene las puertas abiertas.

“Quien quiera buscar un mejor Querétaro, un mejor municipio, un mejor país, en el PAN estamos listos para recibirlos”.

Explicó que la incorporación de nuevos perfiles será clave para identificar liderazgos en distintos sectores sociales, campesinos, maestros, religiosos y darles espacio en candidaturas locales como regidurías, alcaldías y diputaciones.

“Si no buscamos a la sociedad civil y la integramos, difícilmente vamos a poder ser competitivos para el gobierno”.

Recordó que Querétaro sigue siendo un bastión panista y que, según encuestas recientes, el municipio capital es donde el partido mantiene la mayor aceptación ciudadana, lo que augura una ventaja significativa en las próximas candidaturas.