PAN en Celaya acusa falta de estrategia ante aumento de delitos del fuero común

Celaya, Gto., 29 de junio de 2026.- El dirigente del PAN en Celaya, Sergio Ruiz López, aseguró que el incremento de los delitos del fuero común en el municipio refleja, a su juicio, la ausencia de una estrategia efectiva de seguridad por parte del gobierno municipal, situación que, dijo, está afectando el patrimonio y la tranquilidad de los ciudadanos.

El líder panista afirmó que los robos a comercios, vehículos y casas habitación muestran una tendencia al alza y sostuvo que, en el caso de los establecimientos, se ha registrado un incremento del 11 por ciento, además de que varios de los hechos recientes presentan un mismo modo de operar.

"Es muy preocupante porque este delito va a la alza. No estamos viendo ninguna clase de estrategia de seguridad", declaró Ruiz López, quien consideró que la administración municipal ha respondido con señalamientos hacia las víctimas en lugar de implementar acciones preventivas.

Criticó además que el alcalde atribuya la responsabilidad de algunos robos a los propios ciudadanos y comerciantes, al considerar que esa postura evita reconocer la problemática. " Cuando tu incompetencia la escudas en excusas a terceros o al pasado, definitivamente estás perdiendo el rumbo; no tienes un proyecto de ciudad ni un proyecto de seguridad", expresó.

Ruiz López sostuvo que el municipio debe reforzar las labores de prevención mediante patrullajes, vigilancia con cámaras, monitoreo remoto, iluminación y operativos de inteligencia en las zonas donde ya se identificó el modus operandi de los delincuentes.

A su decir, aunque la disminución de homicidios dolosos representa un avance derivado de la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, el Ayuntamiento debe asumir la responsabilidad que le corresponde en materia de prevención de los delitos patrimoniales.

"Si hubiera estrategia, habría inhibición del delito. Lo que le corresponde al municipio es prevenir, actuar con inteligencia y proteger a los ciudadanos", enfatizó.

Finalmente, el dirigente del PAN hizo un llamado al gobierno municipal para reconocer la problemática, mostrar empatía con las víctimas y presentar una estrategia clara que permita contener el aumento de los delitos del fuero común y devolver confianza a la ciudadanía.