PAN denuncia ante la FGR presuntas irregularidades en el Tren Interoceánico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 19:43:27

Morelia, Michoacán, 17 de julio de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que se investiguen las presuntas irregularidades relacionadas con la construcción y operación del Tren Interoceánico.

La acción legal fue interpuesta en contra de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien el PAN señala como supervisor de la obra.

Asimismo, la denuncia también involucra a mandos de la Secretaría de Marina (Semar), al considerar que son responsables del manejo, administración y control de la vía férrea.

Con este recurso, el PAN busca que la FGR realice las investigaciones correspondientes para determinar si existieron responsabilidades por las presuntas irregularidades en el proyecto del Tren Interoceánico.