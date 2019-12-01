PAN de Celaya denuncia irregularidades en jubilaciones y señala violación a sus derechos en esquema aprobado

Celaya, Guanajuato, a 17 d emarzo 2026.- Regidores de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento de Celaya manifestaron su desacuerdo con la reciente aprobación en materia de pensiones y jubilaciones impulsada por la mayoría de Morena, al señalar que vulnera derechos laborales y mantiene rezagos en los procesos de retiro de trabajadores municipales.

Los ediles Ma. Isabel Herrejón Arredondo, Carlos Alberto Ruiz León, Fátima González Reyna y Raúl Alejandro Cuevas Molina advirtieron que el dictamen aprobado no contempla la actualización anual de las pensiones conforme al incremento del salario mínimo, lo cual —aseguran— contraviene disposiciones legales y afecta directamente a los jubilados.

Durante su posicionamiento, la regidora Fátima González expuso que existe un rezago considerable en los trámites, al referir que hasta finales de febrero se tenía registro de al menos 16 pensiones pendientes del año pasado y 12 más correspondientes a este año. Sin embargo, indicó que la cifra real podría ser mayor, ya que han recibido múltiples solicitudes de trabajadores que no han sido atendidas oportunamente.

“Nos han llegado expedientes de personas que iniciaron su proceso desde agosto o septiembre y que no han sido validados. La información oficial no coincide con la realidad que estamos observando”, señaló.

Asimismo, explicó que recientemente fueron aprobadas 21 solicitudes rezagadas del año anterior, aunque persiste un número indeterminado de casos pendientes tanto en Oficialía Mayor como en la Comisión de Hacienda.

Por su parte, la regidora Isabel Herrejón enfatizó que, si bien el PAN respalda el derecho de los trabajadores a una pensión, no puede avalar decisiones que consideró injustas. Señaló que el esquema aprobado carece de certeza jurídica al no garantizar el ajuste conforme al salario mínimo, lo que impacta no solo a los beneficiarios, sino también a sus familias.

En la misma línea, el regidor Carlos Ruiz León subrayó que la omisión de este mecanismo provocará que las pensiones queden “congeladas”, generando un perjuicio económico a largo plazo. Indicó que propusieron incluir un resolutivo para asegurar la actualización anual, pero dicha propuesta no fue respaldada por la mayoría.

Finalmente, el regidor Raúl Cuevas reiteró que la postura del PAN es a favor de las jubilaciones, pero con estricto apego a la ley y a la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores. Señaló que continuarán vigilando el proceso para evitar afectaciones a quienes han dedicado años de servicio al municipio.

Los ediles panistas coincidieron en que, además del rezago en los trámites, el esquema aprobado representa un retroceso en materia de derechos laborales, por lo que insistieron en la necesidad de revisar y corregir las decisiones tomadas en el Cabildo.