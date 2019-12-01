PAN cuenta con una caballada fuerte para las elecciones del 2027 en Querétaro: Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 14:28:40

Querétaro, Querétaro, 15 de abril del 2026.- Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, expresó su respaldo y reconocimiento a sus compañeros del Partido Acción Nacional (PAN) que han manifestado sus aspiraciones políticas para el próximo año.

Esto, luego de que Mauricio Cárdenas Palacios, diputado local y Gerardo Cuanalao Santos, titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro han expresado su interés por contender por la presidencia municipal de Querétaro en las elecciones del próximo año.

Macías Olvera destacó la cercanía que tienen sus compañeros de partido con la ciudadanía y el trabajo que realizan desde sus respectivas responsabilidades.

Macías subrayó la labor de figuras como Mauricio y Gerardo, a quienes calificó como servidores públicos comprometidos, “callejeros, cercanos y sensibles”, que han sabido responder a las necesidades de la población desde su trinchera.

El alcalde señaló que Acción Nacional cuenta con una “caballada muy fuerte” en todo el país, con perfiles sólidos para distintos cargos, y deseó éxito a quienes actualmente desempeñan funciones públicas y que en el futuro busquen nuevas responsabilidades. “Les deseo todo el éxito en el trabajo que realizan actualmente en sus labores de todos los días y el día de mañana también”.

Respecto a sus aspiraciones políticas, el alcalde capitalino aseguró que el principal objetivo de Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro es consolidar un gobierno cercano, eficiente y sensible, enfocado en dar resultados a la ciudadanía, antes de considerar cualquier escenario político futuro.

“La mejor carta de presentación será el trabajo realizado en la capital. Hoy lo que estoy pensando es en hacer el mejor gobierno en la historia de la ciudad de Querétaro, el más cercano, el más eficiente, el más sensible, el más callejero. Si los ciudadanos consideran y sienten la confianza de alguien que está dando resultados, es así como podría aspirar a algo más”.

Destacó que su futuro político está ligado al equipo encabezado por el gobernador Mauricio Kuri y que cualquier decisión dependerá de los resultados obtenidos en la administración municipal.

“Mi carta de presentación es dar resultados aquí en la capital y eso es en lo que estoy concentrado; mi prioridad es responder a la confianza de los queretanos y fortalecer la gestión municipal como base para cualquier proyecto político que pudiera surgir en el futuro”.