PAN competirá sin alianzas por la gubernatura de Nuevo León en 2027, afirma Jorge Romero

PAN competirá sin alianzas por la gubernatura de Nuevo León en 2027, afirma Jorge Romero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 20:21:00
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Ciudad de México, 14 de marzo de 2026.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció que su partido competirá con candidatura propia en la elección para la gubernatura de Nuevo León en 2027.

El líder panista señaló que el PAN apostará por contender sin alianzas en la entidad, al considerar que ha llegado el momento de que el partido impulse sus propias candidaturas. “Es hora de que el PAN apueste por el PAN”, expresó al explicar la decisión.

Con ello, Romero descartó la posibilidad de repetir la coalición electoral que el partido mantuvo con otras fuerzas políticas en procesos anteriores. No obstante, aclaró que la intención no es dividir a la oposición, por lo que buscarán evitar confrontaciones directas entre partidos opositores.

Actualmente, el estado de Nuevo León es gobernado por Movimiento Ciudadano y forma parte de las 17 entidades del país que renovarán su gubernatura en las elecciones de 2027.

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