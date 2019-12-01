PAN CDMX acusa a consejeros del IECM de favorecer a Morena y buscar cargo en el INE

PAN CDMX acusa a consejeros del IECM de favorecer a Morena y buscar cargo en el INE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 17:24:08
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Ciudad de México, 8 de abril de 2026.- La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, denunció que los cuatro consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México que votaron a favor de otorgar la mayoría calificada a Morena ahora buscan integrarse como consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante esto, la dirigente señaló que se trató de un fraude a la voluntad popular, además de acusar que se le retiraron cinco diputaciones a la oposición.

Gutiérrez Ureña precisó que, de esos cinco legisladores, dos eran diputadas panistas, lo que permitió asignar más curules a Morena.

Los consejeros Patricia Avendaño, Sonia Pérez, Ernesto Ramos y Bernardo Valle fueron quienes avalaron esta determinación. De acuerdo con reportes, solicitaron ser considerados dentro de otras bancadas para modificar el cálculo de la asignación de diputaciones plurinominales, lo que habría beneficiado a Morena.

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