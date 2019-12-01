PAN arranca estrategia territorial para “Defender Querétaro” 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 18:58:31

Querétaro, Querétaro, a 31 de marzo de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro inició su estrategia territorial con miras a fortalecer su proyecto político en el estado, afirmó Martín Arango García, dirigente estatal de ese instituto político y quien subrayó que se trata de un proceso “serio, ordenado y abierto” en el que la ciudadanía podrá participar de manera directa.

Destacó que la convocatoria busca construir un proyecto colectivo para “seguir cuidando a Querétaro”, con reglas claras y etapas definidas que incluyen entrevistas, recolección de firmas, foros y debates públicos. “Aquí nadie se apunta solo, aquí se compite, se contrasta y se gana con el respaldo de la gente”.

Destacó que el registro de perfiles ya está habilitado a través de la aplicación móvil del PAN, cuyos datos son recibidos directamente por el Comité Ejecutivo Nacional.

“Los requisitos son sencillos: ser una persona honesta, con disposición para trabajar por la comunidad, y completar el registro con credencial de elector en mano”.

El proceso, detalló, culminará en una etapa de decisión ciudadana, donde la competitividad y el respaldo social definirán quién coordinará los esfuerzos del partido en Querétaro.

“No es un simple slogan, cuidar a Querétaro es una responsabilidad que empieza desde cómo elegimos a quienes nos representan”.

Aseguró que Acción Nacional busca perfiles cercanos a la ciudadanía, con carácter y resultados tangibles, y reiteró que el futuro del estado está en juego: “Hoy lo que está en juego no es una simple elección, es la calidad de vida y la tranquilidad de las familias queretanas”.