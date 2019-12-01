Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 22:13:32

Ciudad de México, 25 de noviembre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que podría abstenerse de participar en la elección de diputaciones federales de 2027, si el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene el criterio de asignación de curules que a juicio del partido, favoreció a Morena y sus aliados en las elecciones de 2024.

El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, señaló que la decisión que tome el Consejo General del INE el próximo lunes 30 de noviembre será clave para definir la postura del partido.

“Si ellos deciden volver a regalarle a Morena 19% de diputados que los ciudadanos no les dieron, para nosotros el INE está muerto”, afirmó. También advirtió que la bancada del PAN irá “hasta las últimas consecuencias”.

Anaya aclaró que será la dirigencia nacional del partido la que determine qué acciones tomar una vez que concluya la sesión del organismo electoral. Entre las posibilidades está no competir por diputaciones en 2027.

El PAN sostiene que en las elecciones de 2024, Morena y sus aliados obtuvieron el 54% de los votos pero no alcanzaron el 73% de las curules en la Cámara de Diputados, una diferencia en 19 puntos porcentuales que considera una sobrerrepresentación.