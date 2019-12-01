PAN acusa intento de concentración de poder y busca frenar reforma electoral de Morena

Ciudad de México, 25 de marzo de 2026.- Como parte de la estrategia en la defensa de la democracia, el senador Agustín Dorantes Lámbarri, a nombre de la bancada del PAN en el Senado, interpuso una moción suspensiva para intentar detener la intención de Morena de aprobar el llamado “Plan B” de la reforma electoral, porque sólo responde al interés del régimen de mantener y concentrar el poder, y deja de lado la atención de los grandes temas que sí le duelen a las familias mexicanas y que deberían ser prioritarios para quien dice hablar a nombre del “pueblo”.

“Esta es una reforma innecesaria, inoportuna y riesgosa. Una reforma electoral que nadie pidió. La prioridad debería ser legislar sobre lo que realmente le interesa a este país: la inseguridad, la vinculación de los gobiernos al crimen organizado, el pésimo acceso a la salud, el rezago educativo y el deterioro cada vez más grande de la economía de las familias de nuestro país. Mientras aquí dicen que el “pueblo” quiere una revocación de mandato con el nombre de la Presidenta en las boletas, la gente llega a un hospital y no hay medicamentos”.

Recordó que mientras el rezago educativo se agrava, la inseguridad se incrementa en niveles alarmantes, la impunidad crece y las micro, pequeñas y medianas industrias no pueden acceder a créditos para formalizar su actividad productiva, el régimen de Morena sólo se interesa en promover reformas que atienden su deseo de quedarse y centralizar más el poder.

“¿Y en cambio qué estamos haciendo? Hablando de una revocación de mandato que además es inoperante e ineficiente. ¿Quién les dijo que eso es lo que le duele a la gente? Les hace falta calle, salir a escuchar, recorrer el territorio. Se darían cuenta de las verdaderas prioridades de las familias en México. Y, les garantizo, esta reforma no atiende ninguna de ellas. Algo les digo con toda franqueza: si con el poder avasallante que tienen, no viene una responsabilidad de servir del mismo tamaño, no merecen estar aquí”.

El senador por Querétaro dijo que las reformas promovidas por Morena sólo han generado incertidumbre y desconfianza, lo que ha repercutido en la caída del 7 por ciento de la inversión productiva en el país, que perjudica a la economía nacional y, por ende, a todas las familias mexicanas.

“No se trata de si la democracia es más barata, si es más cara o perfectible, simplemente no es momento de esta reforma electoral. Es momento de generar certidumbre, de generar y atraer inversiones, ecosistemas en los que pequeñas y medianas empresas puedan crecer y generar empleos formales; un sistema de salud donde se atienda a los que más lo necesitan; educación digna. No se trata de dividir, se trata de construir un solo frente en favor de México”.

A nombre de la bancada panista en el Senado, Agustín Dorantes reiteró que si Morena quiere una reforma que centraliza el poder, debilita la democracia, destruye la pluralidad y busca el autoritarismo, no será con el voto de las y los senadores del PAN.

“Pero si la presidenta de la República decide separar los intereses de Morena de los intereses de México y trabajar por un país seguro, pacífico, con certeza jurídica, económica y social; si decide empoderar a la ciudadanía, darle dientes a las instituciones y construir una democracia plural, en Acción Nacional encontrará las manos necesarias para construir ese México. Queremos una jefa de Estado que piense en las nuevas generaciones y no solo en las próximas elecciones”.