PAN abrirá el 100% de sus candidaturas a la ciudadanía y las definirá mediante encuestas

PAN abrirá el 100% de sus candidaturas a la ciudadanía y las definirá mediante encuestas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 21:47:45
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Ciudad de México, 21 de marzo de 2026.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, anunció que el 100% de las candidaturas del partido serán abiertas a la ciudadanía y definidas a través de encuestas.

Romero calificó esta decisión como una de las más reflexivas que ha tomado el partido, al señalar que se encuentra alineada con el proyecto original del PAN desde su fundación hace casi noventa años.

Durante el anuncio, el líder panista mencionó que absolutamente todas las candidaturas estarán disponibles para la ciudadanía, y aseguró que ninguna será reservada para liderazgos internos que no las obtengan mediante el respaldo ciudadano.

Asimismo, destacó que los liderazgos de Acción Nacional han decidido someterse a la evaluación pública, permitiendo que sean las y los mexicanos quienes determinen quiénes serán sus representantes.

Finalmente, Romero aclaró que no se trata de una apertura parcial, como cuotas del 10, 20 o 30 por ciento, sino de una medida total, al precisar que el 100% de las candidaturas del PAN estarán sujetas a este mecanismo.

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