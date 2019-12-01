"Palacio de Catrinas" de Morelia, donde tradición e innovación se han vuelto una experiencia única

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- Del 27 de octubre al 02 de noviembre, el Palacio Municipal de Morelia se ha convertido en "El Palacio de Catrinas", un espacio inspirador en esta temporada de Día de Muertos, mediante un escenario que ha ofrecido una experiencia cultural y sensorial única a los visitantes.

"El Palacio de Catrinas ha sido un éxito, gracias al esfuerzo conjunto de la administración municipal que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcázar y las personas que se han sumado a este proyecto, estamos orgullosos de haber podido ofrecer en un espacio arquitectónico e histórico eventos que celebran nuestras tradiciones y atraigan a más visitantes a nuestra ciudad", aseguró Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Adelantó que “El Palacio de Catrinas” estará abierto en un horario de 9:00 a 21:00 horas hasta el 02 de noviembre y extendió nuevamente la invitación para que turistas, visitantes y morelianos disfruten de más actividades artísticas, culturales y comunitarias en este magnífico escenario.

En ese sentido, este 30 de octubre se desarrollará una pasarela de catrinas y catrines charros en punto de las 19:00 horas con entrada gratuita. Además, durante los siguientes días se realizarán diversos talleres creativos, experiencias gastronómicas y musicales que destacan la riqueza cultural de Michoacán.

La cartelera de actividades para la celebración de Día de Muertos puede ser consultada en las redes sociales de Turismo Morelia Mx.