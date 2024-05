Paisano, conoce tus derechos ante aprobación de leyes antiinmigrantes en EU

Morelia, Michoacán, 7 de mayo de 2024.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) invitó a las y los michoacanos que viven en Estados Unidos y a sus familias, a conocer sus derechos ante la aprobación de diversas leyes antiinmigrantes que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de julio.

Las leyes Senate File 2340 en Oiwa, SM2576 en Tennessee, HB4156 en Oklahoma y HB1105 en Georgia son las que han sido aprobadas en los últimos meses, las cuales vulneran y discriminan los derechos de los migrantes y sus familias, por lo que podrán acercarse a los consulados que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Estados Unidos e, inclusive, en las oficinas de la Secretaría del Migrante, ubicadas en calle Colegio Militar #230, colonia Chapultepec Norte, en Morelia, Michoacán, o comunicarse al teléfono 443 322 9100.

Los derechos que tiene los michoacanos que viven en el exterior son a permanecer en silencio frente a cualquier agente de la ley o de inmigración; a no ser detenidos por su apariencia o por no hablar inglés; a conocer por qué ha sido detenido si los agentes de inmigración tocan la puerta de su hogar; e, inclusive, a que un policía solo pueda pedirte tu nombre apropiadamente.

Es importante puntualizar que, en caso de arresto, los migrantes solo deben responder con su nombre verdadero y no dar más datos; además de no mostrar ningún documento, menos si es falso; pedir una audiencia ante un juez de inmigración y; no firmar ningún documento sin la asesoría de un abogado.

Los migrantes y sus familias pueden ser precavidos al conocer sus derechos y pasarlo a todos sus conocidos para evitar violaciones a sus derechos humanos, además de tener a la mano el número telefónico de un abogado; también, autorizar por escrito la custodia de los hijos a alguien de confianza y, resguardar una copia de la documentación de inmigración con un familiar.