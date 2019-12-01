Pago de beca Gertrudis, este 17 de marzo: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.- De acuerdo con el anuncio del titular nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, el próximo 17 de marzo iniciará la dispersión de los recursos de la Beca Gertrudis Bocanegra correspondientes al bimestre enero-febrero; además de un periodo extraordinario de registro, compartió la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

​"Bajo la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, avanzamos para que ningún joven abandone las aulas por falta de recursos. La entrega de estos apoyos es fundamental para fortalecer el tejido comunitario, y consolidar la transformación", expresó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

En este sentido, detalló que, por instrucciones de la presidenta, se autoriza un periodo extraordinario de registro del 23 al 27 de marzo para quienes no lograron realizar el trámite anteriormente. Esta determinación busca la cobertura universal de la Beca Gertrudis Bocanegra, permitiendo que el beneficio llegue a cada rincón de la entidad y que la burocracia no sea un impedimento para el acceso al derecho a la educación.

​Con el apoyo del coordinador estatal de Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo, las y los alumnos que se inscriban en esta etapa extraordinaria recibirán su pago en el mes de abril. En dicha emisión se depositará lo acumulado de los dos primeros bimestres del año, con el fin de nivelar la entrega de los apoyos y garantizar que todas las y los beneficiarios cuenten con el recurso completo para sus necesidades escolares.

Con estas acciones, la Secretaría de Educación reafirma que la participación de la comunidad escolar es clave para el éxito de los programas sociales y mantiene una vigilancia permanente en el proceso de dispersión para garantizar transparencia y eficiencia. Porque cuando los apoyos llegan directo a las familias y a las escuelas, no solo se fortalece la educación: también se construye justicia social y se transforma, desde las aulas, el futuro de las comunidades michoacanas.