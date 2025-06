Pagan comerciantes del sur de Morelia cuotas de extorsión, señala Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 5 de junio del 2025.- Tabiqueros, resineros, y mezcaleros, de la zona sur de Morelia, son víctimas de cobro de piso, señaló Memo Valencia Reyes, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, quien responsabilizó a un grupo delictivo que opera en Altozano.

Dijo lamentar que la Fiscalía General del Estado de Michoacán, no ponga un alto a las extorsiones contra comerciantes de diversos rubros económicos y no descartó que quien no cumpla con las exigencias de los criminales, se juega la vida.

Tras reportarse el asesinato de un mezcalero en el estacionamiento de un gimnasio en Altozano, lamentó los hechos y recordó el ataque armado donde hace unos días perdió la vida Sergio Rangel, comerciante también dedicado a la elaboración de dicha bebida.

“Es exigir justicia, pero no han investigado la muerte de don Sergio Rangel, menos van a investigar esta, Sergio Rangel era un líder mezcalero con mucha ascendencia en la sociedad moreliana, muy conocido que conmocionó su asesinato a todos y no han investigado, no han hecho nada. Qué podemos hacer... Exigir a la autoridad pare a esos delincuentes que están extorsionando a los mezcaleros y si no les pagan cuotas los matan, pues no lo van a hacer, no hace nada la Fiscalía”, apuntó el priista.

Memo Valencia recordó que, a través de diversas ruedas de prensa bridadas desde el Comité Estatal del PRI, realizó la denuncia pública sobre los casos de extorsión a mezcaleros.

“Debería la fiscalía levantar una denuncia por ese delito, no debería ser pretexto que no haya denuncias, pues, a los mezcaleros los están extorsionando, le están cobrando cuota si se ocupa una denuncia pública, pues la hago yo, lo digo yo…¿Hay algún otro sector económico que también esté siendo presionado por este cártel de Altozano? Sí, les cobran cuota a los tabiqueros, les cobran cuota a los resineros”, expresó el líder estatal del tricolor.