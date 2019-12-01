Pablo Varona entregará techo nuevo a 8 supervisiones escolares en Huetamo y beneficia a cientos de maestros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:50:34
Huetamo, Michoacán, 5 de marzo de 2026.- Beneficia Pablo Varona a  8 supervisiones escolares que conforman la jefatura del sector 026 de educación básica, con la rehabilitación y construcción de un techo en sus instalaciones.

Los educadores del municipio de Huetamo y de otros municipios, se verán favorecidos con la renovación de sus instalaciones y la construcción de un techo en la segunda planta del mismo, para aminorar los efectos del clima.

Los maestros, de las zonas escolares, y supervisiones 070, 087, 091, 131,135, 168, 243 y 307  y la jefatura de sector, agradecieron al alcalde por la construcción de este techo y por las obras que se pretenden realizar en estos espacios, que derivarán sin duda en un mejor desempeño de sus labores.

