Pablo Varona entrega pólizas de seguro de vida a Policía Municipal de Huetamo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 10:11:52

Huetamo, Michoacán, a 5 de marzo 2026.- Pablo Varona Estrada, entrega pólizas de seguro de vida a elementos de la policía municipal de Huetamo, con el objetivo de brindar certeza y seguridad a la hora de algún incidente.

Siempre atento a las necesidades de los integrantes de la corporación policiaca, y con el objetivo de que también su familia quede asegurada en caso de alguna pérdida, que se espera que no llegue a suceder.

Como en el caso de la elemento Maria de Jesús López, que falleció a causa de falla renal y su familia recibió este beneficio.

En esta ocasión se entregaron 72 pólizas de $750 mil pesos, de los cuales la póliza estatal aporta $250 mil pesos y el gobierno municipal $500 mil pesos, haciendo un monto total de $750 mil pesos para los beneficiarios.

Con acciones como esta, se reafirma el compromiso del gobierno municipal con la integridad de sus elementos.