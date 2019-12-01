Pablo Varona entrega cancha de voleibol en Tziritzícuaro, comunidad de Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 11:50:18

Huetamo, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- Para continuar con el objetivo de llevar obras y acciones a las comunidades, el alcalde Pablo Varona ahora estuvo en Tziritzícuaro, una localidad que se encuentra ya junto al Río Balsas, para inaugurar la construcción de una cancha de con áreas verdes.

Esta cancha también cuenta con un área verdes y un área de juegos infantiles, que incluye un sube y baja, resbaladilla, y columpios, protegidos con barda perimetral de 36 metros lineales. Y además un andador central que conecta las dos áreas con concreto estampado.

Los habitantes recibieron con mucho gusto esta obra que habían solicitado para tener espacios de esparcimiento familiar y el alcalde Varona lo hizo posible.