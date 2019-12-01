Pablo Varona continúa con programa social de entrega de paquetes alimentarios, huevos y ahora aparatos funcionales en Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 07:27:25

Huetamo, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- Cada mes es una cita impostergable con las más de 3 mil mujeres que integran este gran grupo solidario.

Este gran número de mujeres es liderado por la maestra Nancy Zarco, presidenta del sistema DIF, quien además de dar asistencia alimentaria, se encarga de estar al tanto de las necesidades de sus familias, por esto, también se hizo entrega en esta ocasión de 15 sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas.

Sin duda que este gobierno encabezado por el contador Varona ha dado muestras de un gran compromiso con las causas más sentidas de la población, sobre todo aquellas en situación de vulnerabilidad.