Pablo Varona continúa con programa social de entrega de paquetes alimentarios, huevos y ahora aparatos funcionales en Huetamo, Michoacán

Pablo Varona continúa con programa social de entrega de paquetes alimentarios, huevos y ahora aparatos funcionales en Huetamo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 07:27:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- Cada mes es una cita impostergable con las más de 3 mil mujeres que integran este gran grupo solidario.

Este gran número de mujeres es liderado por la maestra Nancy Zarco, presidenta del sistema DIF, quien además de dar asistencia alimentaria, se encarga de estar al tanto de las necesidades de sus familias, por esto, también se hizo entrega en esta ocasión de 15 sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas.

Sin duda que este gobierno encabezado por el contador Varona ha dado muestras de un gran compromiso con las causas más sentidas de la población, sobre todo aquellas en situación de vulnerabilidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arrestan a presunto homicida de un hombre en Penjamillo, Michoacán
En Jacona, Michoacán autoridades investigan lesiones de bala en un hombre
Balean fachada de gimnasio en Zamora, Michoacán
Aprehenden a agente del MP, de Michoacán, por presunta extorsión agravada
Más información de la categoria
Gobierno de México dará apoyo de 1,900 pesos bimestrales para transporte público de universitarios en Michoacán
Da Raúl Zepeda posesión a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la SSP Michoacán
"Gritos e insultos me hacen más fuerte": Claudia Sheinbaum demerita consignas en su contra y afirma que el pueblo la apoya
"La gran mayoría no eran jóvenes": Claudia Sheinbaum sobre marcha de generación Z
Comentarios