P’urhépechas, protagonistas en proyectos de Presidenta: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- La participación p’urhépecha en proyectos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demuestra que los pueblos originarios son protagonistas en la construcción de una nueva narrativa nacional, afirmó Gaby Molina, al destacar su presencia tanto en la iniciativa Mujeres del Maíz como en el proyecto Historias Locales de los Pueblos Indígenas.

Para la presidenta de PAR:ES, defensora de los derechos de las mujeres y de los indígenas estos proyectos son especialmente significativos, dijo, tras recordar que ella ha mantenido presencia cercana en las comunidades, particularmente en la Meseta Purépecha, donde ha recorrido municipios y dialogado con sus poblaciones, como primera mujer electa por el Distrito 14 Uruapan Norte, en el que representó a comunidades indígenas de la región.

En la presentación de Mujeres del Maíz, la voz p’urhépecha estuvo presente a través de Jéssica Guadalupe Espicio Sebastián, quien participó en lengua p’urhépecha y español con la Proclama por los Derechos Comunitarios y del Territorio, poniendo en el centro la defensa de los recursos naturales, la autonomía comunitaria y la preservación de las costumbres. La iniciativa busca reivindicar, reconocer y revalorar a las mujeres indígenas y sus aportaciones históricas con una serie de actividades culturales y académicas.

Gaby Molina resaltó también el trabajo desarrollado junto con comunidades de la región p’urhépecha de Michoacán mediante “Historias Locales de los Pueblos Indígenas”, proyecto recién presentado por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y que recupera narrativas orales y documentos para preservar la memoria histórica de las comunidades.

En ese sentido, recordó que a su paso por la Secretaría de Educación se impulsó la educación indígena de 54 mil alumnas y alumnos, atendidos en casi 450 escuelas por más de 3 mil maestras y maestros. Con la visión de los gobiernos de la Transformación, se distribuyeron en cada ciclo escolar alrededor de 100 mil libros de texto gratuitos, redactados en lenguas originarias, principalmente en p’urhépecha.