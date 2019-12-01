Otorgan a exgobernador de Morelos una suspensión provisional para frenar un juicio político en su contra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 22:57:51

Cuernavaca, Morelos, a 27 de noviembre de 2025.- El exgobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreú, obtuvo una suspensión provisional, con la finalidad de evitar que el Congreso local pueda emitir una resolución final en el juicio político que enfrenta.

La medida fue otorgada a tráves de una demanda de amparo 1490/2025, lo que frena temporalmente la conclusión del proceso hasta que se resuelva el amparo promovido por el exmandatario perredista. Solo si dicho recurso no prospera de manera definitiva, el juicio político podrá continuar hacia su etapa resolutiva.

Ramírez, quien gobernó la entidad entre 2012 y 2018, acumula múltiples señalamientos y denuncias por presuntos actos de corrupción, abusos de autoridad y diversas omisiones durante su administración.

El procedimiento en su contra se inició en 2020, tras una denuncia del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, que lo acusó de retener recursos presupuestales destinados al Instituto Morelense de Proceso Electorales (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado.

En octubre pasado, un tribunal colegiado instruyó al Congreso de Morelos a reactivar el trámite. Posteriormente, la Junta Política y de Gobierno de la Cámara de Diputados turnó el expediente a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para determinar si la solicitud cumplía con los requisitos necesarios.

Según su presidente, Daniel Martínez Terrazas, los coordinadores parlamentarios decidieron continuar con el proceso una vez vencido el plazo legal.

No obstante, con la suspensión concedida, el Congreso únicamente podrá avanzar en las etapas internas del procedimiento, pero no podrá emitir un fallo ni ejecutar acciones definitivas hasta que se determine el resultado del amparo.