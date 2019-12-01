Organismos operadores de agua en la entidad deberán emitir comprobantes de pago legibles y durables en su impresión

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2025.- El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó reformar el artículo 45 de Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, con la finalidad de que los organismos operadores de cada municipio emita comprobantes de pagos a los usuarios, legibles y durables en su impresión, que deberán coincidir con el registro del pago de cuotas de los usuarios o sistema de pago Único.

En Sesión Ordinaria, las y los legisladores al votaron a favor de reformar la fracción VIII, y adicionar las fracciones VI Bis y X Bis al artículo 45, de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, determinaron que los organismos operadores de agua deberán emitir comprobantes de pago legibles e indicar la fecha de su expedición o, en su caso, los respectivos recibos digitales a través de los medios electrónicos; coincidentes con el registro del pago de cuotas de los usuarios o sistema de pago.

Con la reforma, también determinaron que los ayuntamientos además de proponer las cuotas y tarifas de derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, suministro o transportación de agua potable y manejo de lodos, de acuerdo con los costos reales del servicio, propondrán programas de descuentos para los adultos mayores.

En la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, se precisa que el organismo operador municipal podrá proponer al Ayuntamiento mejoras en los sistemas de captación, conducción, tratamiento de aguas residuales, reutilización y recirculación de las aguas servidas, control y prevención de la contaminación de las aguas.

En las Consideraciones del Dictamen aprobado, la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial e Infraestructura señaló que el acceso al agua, es un servicio que debe garantizar el Estado, previa recaudación o cobro por tal servicio, conforme a la tarifa oficial autorizada, lo que implica la responsabilidad administrativa de la autoridad para emitir el comprobante del pago a los usuarios del servicio, para garantizar el servicio público de calidad, transparente y la rendición de cuentas.

Asimismo, con la adición de la fracción X Bis al artículo 45, de la Ley referida, se da cumplimiento del deber constitucional que le corresponde a los municipios para gestionar el servicio público del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.