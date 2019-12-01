Ordenan cierre del Zooleón por presunto maltrato animal y omisiones administrativas

León, Guanajuato, a 16 de diciembre 2025.- Derivado de un amparo promovido por organizaciones animalistas ante presuntas negligencias y maltrato a especies, un juez federal ordenó el cierre temporal al público del Zoológico de León, hasta que el municipio garantice condiciones adecuadas de seguridad, protección y bienestar para los animales y visitantes.

La resolución fue emitida por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito como parte del juicio de amparo 1473/2025-IV, interpuesto a inicios de diciembre tras una serie de incidentes que habrían provocado la muerte de al menos 26 animales bajo resguardo del parque. Las deficiencias, según el fallo, eran del conocimiento de autoridades municipales desde 2021.

Entre los señalamientos destacan fallas en infraestructura, falta de personal, vulnerabilidad en cercas perimetrales y omisiones administrativas, detectadas en dictámenes de Protección Civil, estudios del IMPLAN y auditorías internas. El caso más reciente fue la muerte de 24 borregos muflones, presuntamente atacados por fauna feral, hecho que evidenció la crisis operativa del recinto.

Aunque el secretario del Ayuntamiento informó que el municipio aún no ha sido notificado oficialmente, la suspensión provisional obliga a las autoridades señaladas —incluida la Profepa— a rendir informes en un plazo de 48 horas, mientras continúan las investigaciones y evaluaciones sobre el estado real del zoológico.