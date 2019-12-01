Orden y coordinación fortalecen las actividades en Santa Clara del Cobre: destaca Dayana Pérez Mendoza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 16:48:50

Santa Clara del Cobre, Michoacán, 30 de marzo de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, destacó que el orden y la coordinación con las y los comerciantes del municipio han sido clave para que las distintas actividades se desarrollen de la mejor manera, especialmente en espacios destinados a recibir a visitantes.

Durante un recorrido por el área gastronómica de la “L”, la alcaldesa señaló que este espacio refleja el trabajo conjunto que se ha venido construyendo entre autoridades y comerciantes, logrando mantener zonas organizadas y en condiciones adecuadas para quienes acuden a disfrutar de la oferta culinaria del lugar.

En este sentido, Dayana Pérez Mendoza reiteró que su gobierno mantiene como principio “Gobernar con amor, justicia y libertad”, impulsando acciones que fortalezcan la convivencia y el desarrollo de las actividades económicas del municipio.

Asimismo, subrayó que el diálogo permanente con los distintos sectores permite atender necesidades y mejorar la organización de cada evento, bajo la premisa de “Escuchar, resolver y transformar”, lo que se refleja en mejores espacios para comerciantes y visitantes.

Finalmente, la presidenta municipal resaltó que estas acciones contribuyen a proyectar lo mejor del municipio, recordando que “Santa Clara del Cobre enamora”, gracias a su tradición, gastronomía y la calidez de su gente.