Orden financiero se traduce en infraestructura como el segundo anillo periférico de Morelia: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2026.- El orden financiero se traduce en obras de infraestructura que impulsan el desarrollo de Michoacán, como el primer tramo del segundo anillo periférico de Morelia. Así lo declaró el tesorero estatal, Luis Navarro, al destacar que esta obra, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se construyó sin endeudamiento.

Tras señalar que el 99 por ciento de los proyectos de infraestructura son ejecutados por empresas michoacanas, lo que garantiza que los recursos se queden en la entidad, el responsable de las finanzas públicas declaró que, después de medio siglo de espera, la visión del mandatario estatal ha convertido en realidad la conclusión del primer tramo del segundo libramiento moreliano, del cual se prevé que, al terminar la presente administración, tenga un avance superior al 65 por ciento.

Asimismo, dio a conocer que la actual administración estatal dejará bases sólidas para concluir todos los tramos de esta obra, la cual beneficia a los habitantes de Charo, Álvaro Obregón y Tarímbaro, además de conectar directamente con Morelia.

"No bastaba con elaborar un proyecto y colocarlo sobre la mesa", advirtió el funcionario estatal, "sino ejecutarlo sin endeudar al Gobierno de Michoacán ni empeñar el presente y el futuro de sus habitantes". Asimismo, agregó que en Morelia la realidad actual impide planear obras de impacto colectivo solo dentro de sus límites municipales, por lo que ahora es necesario adoptar una visión más amplia y apostar por el desarrollo metropolitano.

Por último, Luis Navarro reconoció la visión del gobernador, así como el compromiso y responsabilidad de su equipo de colaboradores para cumplir con la promesa de construir integralmente un mejor estado, siempre a favor de sus habitantes.