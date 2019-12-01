Operativos de Seguridad por Tierra y Aire en Apatzingán para Navidad y Año Nuevo

Morelia, Michoacán, a 20 de diciembre del 2025. — Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, en Apatzingán se implementarán operativos de seguridad por tierra y aire.

Al respecto, Fanny Arreola Pichardo, edil de Apatzingán, señaló que en el dispositivo de resguardo de la población estarán involucradas corporaciones policiales federales, estatales y locales, que se desplegarán en el territorio con particular atención en áreas limítrofes con otras demarcaciones.

"Se harán operativos de manera permanente a partir de las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, y eso nos da confianza y certidumbre de que tanto la cabecera municipal como en las zonas que hemos determinado dentro del área rural y en el cinturón, digamos, suburbano de Apatzingán, estarán custodiadas o contarán con vigilancia a fin de lograr un saldo blanco durante los festejos de diciembre y también que la ciudadanía salga con confianza a realizar sus compras y a vivir sus fiestas", comentó en entrevista telefónica.

Agregó que también arrancó la campaña de concientización para evitar disparos con arma de fuego al aire, donde se invita a la población a erradicar este tipo de acciones.

La edil confirmó que, tras un saldo blanco el año pasado, la meta es reducir en al menos un 50% este tipo de prácticas que ponen en riesgo vidas y propiedades.

"Hemos instalado nuestra mesa de coordinación de seguridad invitando a la ciudadanía a celebrar de otra manera estas fiestas y hacer un uso responsable también de la pirotecnia," declaró Pichardo.