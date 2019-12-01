Operativo en el Municipio de Querétaro deja cinco inspectores lesionados por agresiones

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 18:55:44

Querétaro, Querétaro, a 7 de diciembre de 2025.- El municipio de Querétaro informa que, durante un operativo de supervisión en calles y andadores del Centro Histórico, personal operativo de la Dirección de Inspección de la Secretaría de Gobierno resultó lesionado, tras agresiones de un grupo de ambulantes en el cumplimiento de su deber.

En este operativo, cinco elementos del área de Inspección sufrieron ataques directos por parte de los ambulantes y presentaron lesiones, tres de ellos con afectaciones de consideración.

El personal lesionado recibió atención médica inmediata y fue canalizado a las instancias correspondientes para su valoración y seguimiento.

El Municipio de Querétaro reitera su firme compromiso de hacer valer los reglamentos y de aplicar el Plan Orden instruido por el Presidente Municipal, Felifer Macías, para fortalecer el orden en el Centro Histórico en beneficio de todas las familias queretanas.