Ooapas sustituye tubería de drenaje obstruida por basura en la colonia Leandro Valle

Ooapas sustituye tubería de drenaje obstruida por basura en la colonia Leandro Valle
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 11:54:33
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Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- Personal del departamento de Alcantarillado del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) de Morelia realizó esta mañana trabajos de sustitución de tubería de drenaje en la calle Agregado Militar, en la colonia Leandro Valle, luego de detectar una obstrucción ocasionada por la acumulación de residuos, entre ellos botellas de plástico y telas.

Para solucionar el problema, el personal operativo sustituyó cuatro metros de tubería de ocho pulgadas, con el objetivo de restablecer el funcionamiento adecuado de la red de drenaje y atender la afectación registrada en esta vialidad.

Al respecto, el director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura en la vía pública y, especialmente, en las alcantarillas y los drenajes, ya que estos residuos pueden acumularse en las tuberías, provocar obstrucciones y generar afectaciones en el servicio.

“Es fundamental que todas y todos hagamos nuestra parte para mantener en buenas condiciones la infraestructura sanitaria de Morelia. Encontrar botellas de plástico, telas y otros residuos dentro del drenaje nos recuerda que la basura debe depositarse en los lugares adecuados, nunca en las alcantarillas”, destacó.

El Ooapas reitera la importancia de la participación ciudadana para prevenir taponamientos y contribuir al buen funcionamiento de la red de drenaje, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, en favor de los servicios públicos y el bienestar de las familias morelianas.

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