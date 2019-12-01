Ooapas sustituye red de drenaje sanitario en la colonia Plan de La Garita

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 12:29:29

Morelia, Michoacán; 05 de noviembre de 2026.– Con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios y mejorar las condiciones de los servicios básicos para las familias morelianas, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) realizó trabajos de sustitución de la red de drenaje sanitario en la Privada División del Norte, de la colonia Plan de La Garita.

A través del área de Alcantarillado, se sustituyeron 30 metros de tubería de 8 pulgadas de diámetro, en PVC Serie 25, debido a las filtraciones que ocasionaban la salida de aguas residuales y su contaminación hacia domicilios aledaños.

El director general del organismo, Adolfo Torres Ramírez, destacó que atender este tipo de problemáticas es fundamental para proteger la salud de las familias y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura sanitaria.

“Detrás de cada reporte hay una necesidad ciudadana que debemos atender. Nuestro compromiso es dar seguimiento oportuno a estas solicitudes y priorizar los trabajos que permitan resolver problemas que afectan directamente a las familias y sus viviendas”, señaló.

Estas acciones forman parte del gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para atender las necesidades de las colonias y fortalecer la infraestructura que permite a las familias contar con entornos más seguros, saludables y con mejores servicios públicos.