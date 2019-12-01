Ooapas suspenderá labores el 16 de septiembre con motivo de la Independencia de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 11:59:05
Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa a la ciudadanía que el próximo martes 16 de septiembre permanecerán cerradas todas sus oficinas y módulos de cobro, con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de México.

Las actividades administrativas y de atención en oficinas se reanudarán el miércoles 17 de septiembre en los horarios habituales.

Durante este periodo, se invita a las y los usuarios a realizar sus pagos a través de:

    •    Tiendas de conveniencia OXXO

    •    Instituciones bancarias autorizadas (con recibos no vencidos)

    •    Plataforma en línea: www.ooapas.gob.mx

El Ooapas agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso de brindar un servicio eficiente y de calidad en beneficio de las y los morelianos.

